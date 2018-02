Dólar comercial fecha na mínima, a R$ 2,16 (-0,37%) O mercado de câmbio não se deixou influenciar pela notícia de que a polícia britânica descobriu um plano terrorista que pretendia explodir vários aviões com destino aos Estados Unidos. A moeda abriu em alta, mas logo inverteu o sinal e operou por quase todo o pregão em baixa. Segundo analistas, o fluxo de recursos continua positivo e há perspectiva de que as entradas continuarão firmes. Além disso, a moeda acentuou as baixas após o leilão de compra realizado pelo Banco Central. A queda do risco Brasil e a melhora das Bolsas em Nova York também influenciaram a baixa do dólar. Com isso, no mercado interbancário, o dólar comercial fechou em queda de 0,37%, a R$ 2,160, na mínima do dia. Na máxima, a moeda chegou a R$ 2,171. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também perdeu 0,37% e encerrou a R$ 2,159, cotação mínima do dia.