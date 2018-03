Dólar comercial inverte sinal e cai 0,14%, a R$ 2,142 O dólar inverteu a valorização registrada no início do pregão e operava na mínima. Às 12h52, o dólar comercial valia R$ 2,142, em baixa de 0,14%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista valia R$ 2,141 com queda de 0,17%. No mercado de ações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) tinha leve alta de 0,35%, aos 42.819 pontos. Nas Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones subia 0,05%, o Nasdaq avançava 0,20% e o S&P 500 estava em +0,15%. O contrato futuro de petróleo em Londres era cotado a US$ 52,22, com valorização de 1,01%, enquanto na Bolsas Mercantil de Nova York avançava 0,42%, a US$ 52,11.