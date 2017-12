Dólar comercial mantém tendência de baixa e cai 2,14% O mercado de câmbio continua a derrubar o dólar nesta sexta-feira, num sinal de redução da tensão dos últimos dias no mercado internacional. Às 15h, o dólar à vista negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) recuava 1,97% e era negociado por R$ 2,244. O dólar comercial (mercado de balcão) tinha baixa de 2,14%, a R$ 2,245. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subia 1,73% no mesmo horário, com o Índice Bovespa (o mais importante do mercado brasileiro) marcando 38.218 pontos. O principal destaque do dia foi a divulgação do índice de preços dos gastos pessoais em abril, nos Estados Unidos. O núcleo do índice ficou em 0,2%, dentro do esperado pelos analistas. No cenário interno, o destaque foi a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) de maio, que subiu de 0,17% para 0,27%. O índice é uma espécie de prévia do IPCA, utilizado pelo Banco Central como referência para as metas de inflação do País. A taxa ficou perto do teto das previsões dos analistas, de 0,28%.