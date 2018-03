Dólar comercial opera em baixa de 0,14%, a R$ 2,132 A taxa de câmbio acentuou a queda esta tarde, influenciada pela movimentação dos investidores interessados em antecipar o enfraquecimento da ptax (taxa média do dólar à vista). A ptax de fechamento de mês será formada amanhã e usada na quinta-feira, dia 1º/2, para a liquidação dos contratos futuros de dólar com vencimento em fevereiro na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Por volta das 15h20, o dólar era negociado na cotação mínima do dia no pregão viva-voz da BM&F, a R$ 2,13, em baixa de 0,23%. No mercado interbancário, o dólar comercial recuava 0,14%, para R$ 2,132, após ceder à mínima de R$ 2,131 (-0,19%).