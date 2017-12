Dólar comercial opera na mínima, a R$ 2,113 O dólar comercial começou a desacelerar o movimento de alta com que abriu o mercado hoje e, às 11h09, operava na mínima no mercado interbancário, a R$ 2,113, (+0,57%). No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também operava na mínima do dia nesse horário, a R$ 2,112, alta de 0,52% em relação ao fechamento de ontem.