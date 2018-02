Dólar comercial opera praticamente estável O dólar comercial abriu hoje em ligeira alta, mas o mercado perdeu força nos primeiros negócios. Às 10h22, perdia 0,05%, a R$ 2,175. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a moeda operava com perda de 0,14%, a R$ 2,172. Segundo analistas, o mercado externo, que ontem influenciou negativamente ativos de países emergentes, amanhece mais tranqüilo esta terça-feira. Há pouco, as ações das mineradoras subiam em Londres e as bolsas da Europa exibiam pequenas oscilações positivas.