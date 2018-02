Dólar comercial perde 0,9% e cai abaixo de R$ 2,20 A cotação do dólar comercial acelerou as perdas depois da divulgação dos indicadores desta manhã sobre a economia dos Estados Unidos. Tanto o índice de confiança do consumidor do Conference Board quanto o indicador de atividade divulgado pelo Federal Reserve de Richmond indicam menores temores de brusca queda do vigor da economia norte-americana. Às 11h14 (de Brasília), o dólar comercial perdia 0,9%, cotado a R$ 2,199 na ponta de venda no mercado interbancário. No mesmo horário, o dólar comercial negociado no pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) era negociado a R$ 2,205, com perda de 0,63%. O risco Brasil operava em queda, a 249 pontos.