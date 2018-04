Dólar comercial recua 0,05% e fecha a R$ 2,035 O câmbio oscilou minutos após a abertura, com os investidores à espera de indicadores macroeconômicos nos Estados Unidos. Em seguida, a moeda norte-americana chegou a subir até a máxima R$ 2,042 (+0,30%) com os dados ruins sobre a economia norte-americana, mas perdeu fôlego e terminou em queda, que havia sido interrompida ontem após quatro sessões em baixa. A não-realização do terceiro leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro) hoje deixou o mercado buscando uma lógica para as atuações do Banco Central, se elas dependerão de um fluxo positivo alto, por exemplo. Hoje, o BC voltou a fazer o leilão de compra no horário habitual, no período da tarde. O dólar à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) encerrou a R$ 2,0345, em queda de 0,07%. No mercado interbancário, o dólar comercial terminou na mínima, a R$ 2,035, em baixa de 0,05%.