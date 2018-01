Dólar comercial recua 0,19% e fecha a R$ 2,113 O câmbio fechou com cotação e porcentual iguais tanto no mercado interbancário (dólar comercial) como no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) (dólar à vista), cotado a R$ 2,113, com baixa de 0,19%. Hoje foi o segundo dia consecutivo de queda da moeda norte-americana. A exemplo de ontem, as cotações voltaram a renovar as mínimas logo após o leilão de compra do Banco Central (BC), por volta das 15h30, influenciadas pela aceleração das altas do mercado de ações em Nova York e pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) Paulo naquele momento. A queda do risco Brasil para a mínima de 195 pontos base (-2 pontos) por volta das 15h46 também estimulou o aumento da oferta de moeda em mercado, segundo operadores.