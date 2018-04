Dólar comercial recua 0,20% e encerra o dia a R$ 2,034 O dólar interrompeu hoje duas altas seguidas em relação ao real e fechou na cotação mínima do dia, de R$ 2,034, nos dois mercados. No interbancário, o dólar comercial recuou 0,20% em relação à taxa de câmbio de ontem. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista cedeu 0,17%. As viradas para alta das Bolsas em Nova York e São Paulo no início da tarde, após companhias varejistas norte-americanas anunciarem números melhores de vendas em março, levaram o dólar a abandonar os ganhos iniciais e a fechar nas mínimas do dia. Mesmo após o leilão de compra do Banco Central esta tarde, a moeda norte-americana acelerou a baixa. O Banco Central comprou dólar em mercado à taxa de corte de R$ 2,037 - valor acima da taxa da moeda na hora do leilão. Mais cedo, o dólar subia ainda com o desconforto causado ontem pelo documento em tom conservador do Federal Reserve, em que a autoridade monetária norte-americana afirmou ainda estar preocupada com a inflação do país. Para piorar, indicadores norte-americanos divulgados hoje cedo vieram ruins: os preços dos bens importados pelos EUA dispararam 1,7%, em março, quando a previsão era de aumento de 0,6%; e os pedidos semanais de auxílio-desemprego subiram 19 mil, enquanto a expectativa era de queda de 1 mil pedidos.