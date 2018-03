Dólar comercial recua 0,31% e termina o dia a R$ 2,124 O dólar fechou pelo terceiro dia seguido em queda. No mercado interbancário, o dólar comercial cedeu 0,31%, para R$ 2,124. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista recuou 0,33%, para R$ 2,123. Desde o fechamento na sexta-feira passada, a moeda norte-americana acumulou ante o real baixa de 0,70%. O recuo mais acentuado das cotações desde a última segunda-feira foi provocado pela movimentação no mercado à vista dos "vendidos" a futuro (investidores que apostam na baixa do dólar no mercado futuro). Os investidores que apostaram na queda da moeda norte-americana reforçaram a oferta de dólar no mercado à vista nesses últimos dias a fim de enfraquecer a ptax (taxa média) de fim de mês, que será formada hoje. A ptax de venda de hoje será usada amanhã, dia 1º/2, para a liquidação do contrato de dólar com vencimento em fevereiro na BM&F.