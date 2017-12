Dólar comercial recua 0,42% e encerra a R$ 2,118 O dólar comercial encerrou a quarta-feira cotado a R$ 2,118, a mínima do dia, em baixa de 0,42%. A moeda norte-americana oscilou entre esse valor e a máxima de R$ 2,138. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também fechou cotado a R$ 2,118 (-0,42%). Depois de abrir em alta, o mercado de câmbio descolou dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA na metade da manhã. A razão para a moeda norte-americana ter virado a mão, segundo operadores, foi a entrada de recursos financeiros e também de exportadores. A divulgação de indicadores positivos no Brasil também ajudou a manter um ambiente tranqüilo no mercado cambial., como o superávit primário acima das expectativas e o IPCA-15 inferior ao piso das estimativas,