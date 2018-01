Dólar comercial recua 0,48% e encerra em R$ 2,261 O dólar comercial fechou a sexta-feira em baixa de 0,48%, a R$ 2,261. A moeda oscilou entre a mínima de R$ 2,248 e a máxima de R$ 2,272. Pela manhã, o dólar chegou a cair mais de 1%. Logo após o anúncio pelo secretário do Tesouro, Carlos Kawall, do resultado da recompra de títulos em dólar e euros num total de US$ 1,1 bilhão, abaixo da oferta de até US$ 4 bilhões, o dólar desacelerou da máxima exibida no início da tarde acompanhando a melhora do risco Brasil. Às 16h35, o risco Brasil caía 13 pontos, para 257 pontos-base. "A recompra foi bem recebida porque mostra que o investidor estrangeiro não está querendo se desfazer dos papéis do País, apesar da volatilidade externa", afirmou um operador. Ainda assim, a reação do dólar foi considerada limitada, disse outro profissional, citando as preocupações com o cenário externo.