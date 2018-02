Dólar comercial recua 0,70% e fecha a R$ 2,124 O dólar comercial recuou 0,70% hoje e fechou valendo R$ 2,124 no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista encerrou em queda de 0,79%, a R$ 2,123, na mínima cotação do dia, repetindo o comportamento de baixa de sexta-feira, primeiro dia de setembro. O feriado norte-americano do Dia do Trabalho diminuiu um pouco o fluxo no mercado de câmbio, mas a ausência de indicadores internos e externos deixou os investidores livres para manter a trajetória de queda do dólar. Hoje, foram divulgadas a pesquisa semanal Focus e a balança comercial referente ao único dia útil de setembro, ambas sem impacto sobre os negócios. No caso da Focus, a revisão para baixo das expectativas do mercado para o PIB em 2006, por causa do fraco crescimento da economia no segundo trimestre, já estava contabilizada nos negócios. Já a balança, pelo fato de ser de apenas um dia, foi ignorada pelos investidores. Em Londres, o contrato futuro do dólar fechou em baixa de 2,08%, a US$ 67,71, favorecendo o recuo do dólar aqui no Brasil. No mercado interbancário, o dólar comercial oscilou entre a mínima de R$ 2,123 e a máxima de R$ 2,135.