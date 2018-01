Dólar comercial recua 0,76% e encerra a R$ 2,077 O dólar comercial, negociado no mercado interbancário, fechou em baixa de 0,76%, valendo R$ 2,077, na mínima do dia. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista encerrou o dia com desvalorização de 0,72%, a R$ 2,077, também a cotação mínima do dia. O mercado de câmbio operou com fluxo reduzido, mas com queda nas cotações durante todo o dia. Na máxima, a moeda foi cotada a R$ 2,086, no mercado interbancário, e a R$ 2,089, na BM&F, abaixo do valor de fechamento de sexta-feira (de R$ 2,093 e R$ 2,092, respectivamente). O movimento de arbitragem entre dólar e real e as expectativas firmes de fluxo positivo para o Brasil provocaram a queda nas taxas, apesar da inquietação provocada pelos dados de inflação alta divulgados hoje nos EUA. O dólar comercial já acumula perdas de 2,21% em fevereiro. De um ano para cá, a queda é de 3,66%.