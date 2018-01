Dólar comercial recua 2,15%, a R$ 2,278 O dólar comercial fechou a sexta-feira em forte queda de 2,15%, cotado a R$ 2,278. A decisão do Banco Central (BC) de reduzir a oferta de contratos de swap cambial reverso de 8.800 (cerca de US$ 400 milhões) para 4.250 (aproximadamente US$ 200 milhões) concentrou todas as atenções do mercado de câmbio. O ajuste a esse corte foi feito desde as primeiras transações, realizadas antes do horário habitual (a abertura ocorreu antes das 9h10). E o movimento foi drástico, com o mercado considerando "radical" o corte de oferta do BC.