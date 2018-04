Dólar comercial reduz baixa e volta a R$ 2,027 Os sinais eram fortes de que o Banco Central (BC) poderia realizar um leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro), sem aviso prévio, como já sinalizara há uma semana. O dólar fechou ontem nas mínimas e continuava a trajetória de queda mais cedo, com o reforço do cenário externo favorável. Na mínima da manhã, o dólar comercial chegou a cair 0,69%, cotado a R$ 2,015, enquanto na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) a moeda norte-americana recuou 0,71%, a R$ 2,0135, na cotação mais baixa do período. E aí o BC finalmente inaugurou sua nova estratégia, entrando com o aviso do leilão. O dólar reagiu imediatamente, saindo das mínimas, mas ainda mantendo-se em baixa em relação aos fechamentos anteriores. Às 11h29, o dólar estava nas máximas: o comercial valia R$ 2,027 (-0,10%) e o dólar BM&F era negociado a R$ 2,026 (-0,08%).