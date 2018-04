Dólar comercial reforça queda a R$ 2,022 O câmbio reforça o ritmo de queda registrado no início do pregão. Às 12h34, o dólar comercial, negociado no mercado interbancário, valia R$ 2,022, em baixa de 0,47%. Mantida esta cotação no fechamento dos negócios hoje, o dólar terá seu menor valor desde o dia 20 de fevereiro de 2001, quando encerrou a R$ 2,011. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista também operava com desvalorização (-0,52%), a R$ 2,021, no horário citado.