Dólar comercial segue em queda, a R$ 2,179 O câmbio prossegue em baixa desde a abertura no mercado doméstico, em dia de agenda cheia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O dólar comercial, que começou o dia a R$ 2,178, valia R$ 2,179 (-0,41%) às 15h15. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista era negociado a R$ 2,176 (-0,46%), contra R$ 2,178 da abertura. Além da expectativa pela divulgação da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) pela definição da Selic, os investidores também acompanham a divulgação de indicadores macroeconômicos importantes nos Estados Unidos.