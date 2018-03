Dólar comercial sobe 0,05% e fecha a R$ 2,142 Após três quedas seguidas, o dólar fechou hoje em alta, na cotação máxima do dia. No mercado interbancário, o dólar comercial subiu 0,05% e terminou cotado a R$ 2,142. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista encerrou com ganho de 0,06%, a R$ 2,141. A desaceleração da alta da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a liquidez mais fraca por causa da ausência de negócios nos mercados nos Estados Unidos - por conta de feriado - e expectativas de uma agenda externa com importantes indicadores norte-americanos nos próximos dias favoreceram a correção da moeda, segundo operadores consultados. Porém, por volta das 16 horas, o Ibovespa devolveu a alta que exibia desde a abertura e passou a recuar. Na BM&F, o dólar oscilou apenas 0,12% hoje, entre a mínima de R$ 2,139 (-0,06%) e a máxima do fechamento, R$ 2,1415 (+0,06%). No mercado interbancário o dólar comercial registrou mínima de R$ 2,139.