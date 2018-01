Dólar comercial sobe 0,14%, a R$ 2,166 O mercado de câmbio opera em campo negativo. Na abertura dos negócios, o dólar era cotado em alta, mas no começo da tarde, um momento externo de volatilidade - provocado primeiro pelo impacto negativo dos dados do sentimento ao consumidor de Michigan (EUA) e depois pelos números positivos dos estoques de petróleo - teve repercussão por aqui. Às 15h21, o dólar comercial subia 0,14%, cotado a R$ 2,166, na máxima. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar valia R$ 2,167, com ganho de 0,17%. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa recuava 0,46%, no horário acima, para 41.379 pontos.