Dólar comercial sobe 0,14% e fecha a R$ 2,135 O dólar comercial fechou hoje em alta de 0,15%, a R$ 2,1342 na ponta de venda, no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), e a R$ 2,1350, com ganho de 0,14%, no mercado interbancário (dólar comercial. Segundo operadores, as cotações chegaram a subir 0,89%, a R$ 2,150, na primeira parte dos negócios, pressionadas pelas fortes quedas das Bolsas na Ásia, Europa e pela abertura ruim dos mercados em Nova York. Mas os preços passaram a operar na mínima do dia após o leilão do Banco Central. A queda do preço acompanhou a leve recuperação das Bolsas e das taxas de risco do Brasil e dos demais países emergentes.