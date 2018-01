Dólar comercial sobe 0,15% e fecha a R$ 2,063 O câmbio registrou hoje fraca volatilidade e fechou em leve alta. No mercado interbancário, o dólar comercial subiu 0,15% e encerrou a R$ 2,063. Já no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista registrou valorização de 0,13% e terminou cotado a R$ 2,0621. A queda do indicador de confiança do consumidor da Conference Board nos Estados Unidos ao nível mais baixo em cinco meses, para 107,2 em março, e preocupações renovadas com o mercado de hipotecas de crédito de alto valor, conhecido por subprime, levaram à baixa das bolsas norte-americanas, com impacto negativo sobre os mercados domésticos. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) também operou no vermelho durante todo o dia. Na mínima, a bolsa chegou a cair 1,10%, e na máxima operou estável.