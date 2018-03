Dólar comercial sobe 0,19% e fecha a R$ 2,144 O câmbio sustentou-se em alta pelo segundo dia consecutivo. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista encerrou com ganho de 0,15%, a R$ 2,143, enquanto no mercado interbancário o dólar comercial subiu 0,19% e terminou cotado a R$ 2,144. A piora das bolsas em Nova York desencadeada ontem pelo alerta contido na ata da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), de 12 de dezembro, sobre o desempenho delicado da economia norte-americana, teve continuidade hoje após os dados fracos de atividade no setor de serviços e de revendas de imóveis do país, que estimularam perdas nas ações. Nem o fluxo positivo pelo segmento comercial foi capaz de anular o impacto desfavorável dos dados do exterior e também da elevação do Risco Brasil sobre as cotações do dólar.