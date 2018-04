Dólar comercial sobe 0,20% e encerra cotado a R$ 2,036 O dólar fechou em alta pelo terceiro pregão consecutivo, e também na cotação máxima do dia, em ambos os mercados. No interbancário, o dólar subiu 0,20%, para R$ 2,036. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista foi a R$ 2,035, também com valorização de 0,20%. Apesar de ser dia de formação de ptax (taxa média), os negócios foram bastante mornos hoje, com volume financeiro estreito por causa do feriado do Dia do Trabalho amanhã. Os operadores informaram que a formação da taxa que será usada na liquidação dos contratos futuros de maio de 2007, na quarta-feira, acabou sendo antecipada na última semana, já que muitos investidores anteviram um dia morno hoje. A moeda abriu pressionada, refletindo a turbulência política na Turquia. Os bons dados divulgados hoje nos Estados Unidos, no entanto, puxaram as bolsas para cima e serviram para o dólar diminuir o ímpeto da alta ao longo das negociações. O Banco Central também acabou anunciando mais cedo leilão de compra no mercado à vista, "para animar o dia morno" e também para justificar sua nova forma de atuação, que é a de ser mais imprevisível, destacou um profissional do mercado. No leilão da hora do almoço, o BC comprou moeda pela taxa de corte de R$ 2,033. Aceitou seis propostas, de seis bancos, de um total de 12 apresentadas, entre R$ 2,0325 a R$ 2,034. Seis bancos não divulgaram suas taxas.