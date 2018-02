Dólar comercial sobe 0,28% e encerra a R$ 2,147 O dólar manteve hoje o movimento de alta estabelecido ontem. No mercado interbancário, o dólar comercial subiu 0,28% e fechou valendo R$ 2,147. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda negociada à vista encerrou a R$ 2,148 (+0,33%). A moeda norte-americana abriu próxima à estabilidade e foi perdendo força até registrar queda de 0,19% na mínima (R$ 2,137), mas retomou a trajetória de alta. Os motivos que sustentam as cotações não são consensuais. Alguns especialistas avaliam que há esboços de um movimento de realização de lucros. Outros destacam que ontem os investidores exageraram nas vendas ao Banco Central e que isso, somado ao fato de a autoridade monetária ter atuado cedo no mercado à vista hoje, puxou a moeda norte-americana à máxima de R$ 2,150 (+0,42%). Por fim, citam também a piora do mercado internacional. Os operadores que apostam num ajuste mais duradouro no valor da moeda norte-americana comentam que desde a tarde de quarta-feira, esporádica e localizadamente, investidores estrangeiros têm desmantelado posições vendidas. Eles acreditam que esse movimento ganhará força e levará as cotações a um novo patamar, mais alto que o atual. Ainda assim, não falam em inversão da tendência de queda. Preferem a expressão realização de lucros e estimam que as vendas serão retomas em seguida.