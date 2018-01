Dólar comercial sobe 0,31% e encerra em R$ 2,297 Os indicadores divulgados hoje nos EUA não trouxeram alívio aos mercados, e o dólar comercial terminou em alta no mercado interbancário. O mercado de câmbio encerrou os negócios mais cedo hoje, por causa do jogo do Brasil x Croácia, pela Copa do Mundo. A moeda norte-americana fechou a terça-feira em alta de 0,31%, a R$ 2,297. A moeda oscilou entre a mínima de R$ 2,293 e a máxima de R$ 2,322. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também encerrou em R$ 2,297, alta de 0,31%. O índice de preços ao produtor (PPI) de maio foi divulgado esta manhã nos EUA e imediatamente levou o dólar às máximas. Apesar do índice cheio do PPI ter subido 0,2%, ante previsão de 0,4%, o núcleo mostrou taxa acima do esperado, de 0,3%, ante projeções de 0,2%. Com isso, o indicador, que era muito aguardado pelo mercado, não foi capaz de diminuir as incertezas sobre o rumo do ciclo de aperto monetário norte-americano.