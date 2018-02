Dólar comercial sobe 0,33%, a R$ 2,159 O dólar comercial terminou o dia em alta de 0,33%, cotado a R$ 2,159. A moeda americana oscilou entre a mínima de R$ 2,151 e a máxima de R$ 2,163. Na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM%F), o dólar à vista também encerrou a sexta-feira em alta de 0,33%, a R$ 2,1580. A moeda abriu a R$ 2,1510, estável em relação ao fechamento de quarta-feira, véspera de feriado. Ao longo do dia, as cotações oscilaram entre a mínima de R$ 2,1510 e a máxima de R$ 2,162. Esta sexta-feira, espremida entre o feriado do Dia da Independência, ontem, e o final de semana, teve volume muito estreito. Os investidores se descolaram de Nova York, onde as bolsas subiram durante o dia e os juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) operavam em queda. Segundo operadores, a trajetória de queda da moeda se mantém, mas os investidores têm procurado se proteger nos finais de semana, comprando moeda e puxando as cotações para cima. A Ata do Copom, divulgada pela manhã, foi considerada neutra pelo mercado e não teve impacto sobre o câmbio.