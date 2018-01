Dólar comercial sobe 0,33% e termina o dia a R$ 2,145 O dólar comercial terminou o dia valendo R$ 2,145, em alta de 0,33%, após oscilar entre a mínima de R$ 2,144 e a máxima de R$ 2,15. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista fechou com ganho de 0,31%, a R$ 2,1442. A moeda norte-americana manteve-se oscilando em terreno positivo o dia todo, sustentada por um movimento de redução de posições vendidas no mercado futuro de dólar, que afetou diretamente a cotação do dólar no mercado à vista. Na BM&F, à exceção da ligeira queda de 0,04% a R$ 2,206 projetada pelo dólar para maio de 2007, os nove demais vencimentos negociados hoje projetam altas, com um volume de negócios mais alto que o anterior de cerca de US$ 8,215 bilhões até por volta das 16h30 (162.041 contratos negociados). O dólar para dezembro de 2006, próximo vencimento, indicava alta de 0,32%, a R$ 2,154. Segundo um operador, a vitória eleitoral dos Democratas na Câmara dos Estados Unidos estimulou um movimento imediato no mercado cambial de redução de posição vendida em dólar. O receio dos investidores é de que a vitória eleitoral dos Democratas poderá aumentar as políticas protecionistas, em detrimento dos países emergentes. Os democratas já são maioria na Câmara e esta tarde saiu o resultado para o Senado de Montana, onde os democratas também venceram a eleição. Se conquistar também a cadeira no Senado relativa ao Estado da Virgínia, os democratas podem alcançar a liderança também no Senado.