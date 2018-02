Dólar comercial sobe 0,38% e termina a R$ 2,132 Depois de dois dias em baixa, o dólar registrou valorização hoje. No mercado interbancário, o dólar comercial fechou a R$ 2,132, em alta de 0,38%, na máxima. A mínima ficou em R$ 2,127. O dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fechou em alta de 0,38%, a R$ 2,131. O anúncio feito ontem pelo governo de ampliação do programa de recompra da dívida externa, com a inclusão de papéis com vencimento em 2012, foi a principal razão para a puxada de hoje. De acordo com operadores, num segundo momento, no entanto, a moeda deve voltar a cair, uma vez que a recompra beneficia as condições internas e favorece a obtenção do grau de investimento, gerando ainda mais atratividade do Brasil aos investidores internacionais. Hoje, saíram os dados da produção industrial do IBGE e da CNI, mas os números não tiveram impacto nos negócios de câmbio. A alta dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries), no entanto, pode ter também favorecido a valorização do dólar por aqui, segundo operadores.