Dólar comercial sobe 0,94% e fecha a R$ 2,152 Pelo segundo dia consecutivo, o dólar encerrou com valorização, tanto no mercado interbancário quanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Em ambos, o ganho foi de 0,94%. No primeiro, o dólar comercial fechou a R$ 2,152, na máxima. A mínima ficou em R$ 2,138. Na BM&F, o dólar negociado à vista encerrou a R$ 2,151. A véspera do feriado do Dia da Independência e o cenário conturbado no exterior fizeram com que a moeda mantivesse a trajetória de elevação, iniciada ontem. Os investidores continuaram trabalhando colados em Nova York, onde os juros dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) sobem e as bolsas caem. A atuação mais firme do Banco Central no leilão de compra também reforçou o comportamento altista das cotações. Perto do final dos negócios, o Federal Reserve (o banco central norte-americano) divulgou o Livro Bege. Embora o documento - um relatório sobre as condições da economia norte-americana - tenha revelado desaceleração na expansão, a boa notícia não chegou a ter impacto sobre o mercado de câmbio.