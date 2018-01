Dólar comercial sobe e fecha na máxima, a R$ 2,152 Após cair por seis pregões consecutivos, o dólar subiu e fechou na máxima nos dois mercados. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista terminou cotado a R$ 2,152, com alta de 0,70%. No mercado interbancário, o dólar comercial também encerrou valendo R$ 2,152, porém com ganho de 0,65%. O câmbio realizou lucros acompanhando as quedas das bolsas em Nova York e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), com os investidores aguardando a decisão e o comunicado do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) sobre juros, que sai às 17h15 (de Brasília). O risco Brasil também opera pressionado e por volta das 16h30 estava na máxima, subia 0,95% a 212 pontos-base.