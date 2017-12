Dólar comercial tem primeira queda em quatro dias O dólar comercial fechou na máxima cotação do dia, embora em queda em relação a ontem. Foi a primeira desvalorização depois de quatro dias de forte alta. Nos últimos negócios, a moeda era cotada a R$ 2,293, com ganho de 0,17%. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros, a moeda encerrou o dia a R$ 2,293, em queda de 0,30%. Na maior parte do dia o preço caiu forte e o dólar chegou a ser negociado a R$ 2,252, refletindo a recuperação parcial dos mercados internacionais. As taxas de juros subiam no mercado secundário de títulos públicos norte-americano, apontando que a migração de investidores externos em busca de ativos de menor risco havia sido arrefecida. No meio da tarde, o preço do dólar reduziu a queda, pressionado pela volatilidade dos juros dos títulos do Tesouro dos EUA, pela desaceleração da queda do risco Brasil e por uma saída financeira. Um profissional ouvido pela Agência Estado afirmou que o fluxo comercial foi positivo, embora a saída financeira no final dos negócios, quando a liquidez é mais estreita, tenha interferido nas cotações.