Dólar comercial termina a R$ 2,132, em queda de 0,70% O Fluxo de recursos positivo pelo segmento comercial e o baixo volume de negócios descolaram hoje a trajetória do mercado doméstico de câmbio do comportamento dos principais ativos no exterior. Enquanto lá fora os investidores mostraram viés negativo nas suas transações de hoje, por aqui o dólar comercial encerrou em baixa de 0,70%, valendo R$ 2,132, no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda negociada à vista também fechou a R$ 2,132 (-0,74%). A agenda do dia foi fraca e os investidores concentraram suas atenções nas reuniões que representantes do mercado tiveram com membros do Banco Central (BC). São os habituais encontros trimestrais em que os profissionais de mercado procuram tirar eventuais dúvidas que tenham sobre diversos assuntos. Hoje, as principais questões em relação ao mercado de câmbio referiram-se à disposição do BC em manter as compras de dólares no mercado à vista para a recomposição de reservas e detalhes sobre as recentes alterações feitas na legislação cambial. Segundo fontes que participaram do primeiro encontro do dia, pela manhã, nenhum desses dois assuntos apresentou novidade que pudesse ter impacto no comportamento do mercado de câmbio.