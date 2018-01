Dólar comercial termina em queda de 1,14% a R$ 2,2510 O dólar comercial registrou hoje queda 1,14% no mercado interbancário e fechou valendo R$ 2,2510. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,245 e a máxima de R$ 2,273. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista caiu 1,51%, para R$ 2,2495. O anúncio da operação de recompra de títulos da dívida externa pelo Tesouro Nacional monopolizou as atenções do mercado doméstico de câmbio. O dólar abriu em queda acentuada sob efeito da novidade e, embora a desvalorização tenha perdido força no decorrer do dia, em função da piora do ambiente internacional e do comportamento da Bolsa de Valores de São Paulo, manteve-se até o encerramento dos negócios. Outro fator que pressionou a cotação da moeda norte-americana para baixo foi a presença dos exportadores nos negócios, como acontece no início de cada mês.