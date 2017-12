Dólar comercial termina o dia em queda de 0,05%, a R$ 2,060 O dólar comercial negociado no mercado interbancário encerrou o dia em baixa de 0,05%, cotado a R$ 2,060 na ponta de venda. A cotação da moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,050 e a máxima de R$ 2,062. NO pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista fechou cotado a R$ 2,060, estável. Assim como os demais mercados, o de câmbio operou durante boa parte do dia em clima de expectativa pela reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos. A expectativa reduziu a liquidez do mercado e ajudou a pressionar a cotação para cima.