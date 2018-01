Dólar comercial vira e passa a cair 0,13% O mercado de câmbio, que vinha operado desde a abertura dos negócios no lado positivo, inverteu o sinal esta tarde e passa a ser cotado em queda, em relação ao fechamento de ontem. Às 14h45, no mercado interbancário, o dólar comercial recuava 0,18%, para R$ 2,231. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista estava valendo R$ 2,23, em queda de 0,13%. Mas o movimento de alta na Bolsa de Valores de São Paulo se mantém: o Ibovespa, principal índice da Bolsa, apontava avanço de 1,39%, para 34.795 pontos, às 14h51.