Dólar cai pelo terceiro dia seguido  e fecha cotado a R$ 3,13

O dólar ante o real começou a semana dando continuidade à tendência dos últimos dias e voltou a fechar em queda, na contramão do movimento externo. Nas últimas três sessões, a moeda à vista no balcão acumulou perda de 2,94%, tendo hoje encerrado em R$ 3,1330 (-1,04%).

O dólar começou o dia em alta, batendo a máxima de R$ 3,1770 (+0,35%) no balcão poucos minutos após a abertura, em linha com o movimento no exterior. Ainda pela manhã, mostrou bastante volatilidade, tendo invertido o sinal no final do período, passando então a renovar mínimas à tarde. No patamar mais baixo do dia, já na reta final dos negócios, chegou a R$ 3,1300 (-1,14%). O giro financeiro foi fraco, o que, segundo fontes nas mesas de câmbio, favoreceu o declínio da moeda. Perto das 16h30, o volume no segmento à vista era de US$ 1,1 bilhão. O dólar para agosto caía 0,82%, cotado em R$ 3,1560.

Especialistas não conseguiram identificar razões específicas para a queda do dólar ante o real, que tinha vários motivos para subir hoje. Além de já ter recuado nas duas últimas sessões, a moeda esteve em alta ante as demais divisas no exterior e há um sentimento de cautela sobre o cenário doméstico. Nesta semana, chega ao Brasil a equipe da Moody's para visitas a membros do governo e analistas dão como certo que haverá um rebaixamento da nota soberana, embora isso não deva sacrificar ainda o grau de investimento do rating nacional.

Além disso, permanece a expectativa em torno de uma mudança na meta de superávit primário este ano, ainda que o governo afirme que não há nada definido a respeito do assunto. A área econômica estuda criar uma banda de flutuação para o superávit primário entre 0,6% e 1,1%, num modelo parecido com as metas de inflação.

Ainda no quadro fiscal, após ter se encontrado com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), sinalizou que a votação do projeto de lei que trata das desonerações ficará para depois do recesso parlamentar.

No exterior, o dólar operou em alta de forma generalizada, tanto ante divisas emergentes e ligadas a commodities quanto em relação ao euro. Prevaleceu a percepção de que as medidas adotadas nos últimos dias pela China para recuperar as bolsas e a solução encontrada para a Grécia abrem espaço para uma antecipação da alta de juros pelo Federal Reserve.

A Grécia e os credores chegaram a um acordo nesta madrugada. Em troca de um programa de reformas e de austeridade, Atenas receberá um terceiro programa de socorro de cerca de € 86 bilhões, além do reescalonamento de sua dívida externa. As condições serão dolorosas para os gregos, com uma série de medidas rígidas, que incluem aumentos de impostos, reformas trabalhistas e nas pensões, e devem ser votadas pelo Parlamento grego até quarta-feira.