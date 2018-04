Dólar deve cair abaixo de R$ 2,00 no curto prazo O dólar poderá ser negociado no curto prazo abaixo de R$ 2,00, na avaliação de economistas do mercado financeiro consultados pela Agência Estado. Aliás, segundo eles, a moeda só não está sendo comprada e vendida a um nível inferior a essa cotação por causa das atuações do Banco Central nesse mercado. Apesar desta perspectiva de queda para os próximos dias, os analistas preferem manter, pelo menos por enquanto, suas estimativas para o final de 2007, sem fazer mudanças nas projeções de médio prazo em função dos ajustes atuais. Na quinta-feira (22 de março), o dólar fechou abaixo de R$ 2,05, menor taxa dos últimos seis anos (desde março de 2001). Na avaliação do economista-chefe da Fiduacia Asset Management, Marcelo Castello Branco, os fundamentos da economia doméstica continuam bons e, por este motivo, ele acredita que o câmbio fure a marca de R$ 2,00 em breve. "No curto prazo, o dólar pode chegar a R$ 1,99 ou R$ 2,00. O mercado gosta desses números mágicos", considerou. O economista-chefe do Banco M. Safra, Marcelo Fonseca, evita indicar uma taxa para o comportamento do dólar no curto. "Mas como estamos muito próximo de R$ 2,00 e os fundamentos são bons, é possível que se passe desse patamar", afirmou, lembrando que o risco País atingiu 170 pontos-base no final da semana passada, a menor marca histórica. O economista da Itaú Corretora Mauricio Oreng vai além. Para ele, a cotação só não atingiu a marca de R$ 1,80 ainda por causa das atuações da autoridade monetária no mercado. "O BC continua intervindo e tornou a tendência de apreciação do real bem mais lenta porque se fosse só pelos fundamentos, seria algo mais rápido", considerou. É claro, segundo Oreng, que o BC não deixará a cotação a um nível muito elevado porque seria o mesmo que dar "um tiro no pé", já que o repasse de uma alta do dólar para os preços é direto e o objetivo principal da autoridade monetária é o de manter a inflação sob controle. "Na realidade, o BC está considerando que o momento é propício para fazer seguro barato", disse, referindo-se às reservas internacionais que acumulavam um total de US$ 109,5 bilhões. Final do ano Apesar deste cenário traçado de continuidade da queda natural do dólar no curto prazo, os economistas ouvidos não alteraram suas projeções para o fechamento do ano. Na Fiducia, trabalha-se com uma cotação entre R$ 2,10 e R$ 2,15. Na Itaú Corretora, de R$ 2,05. Castello Branco, da Fiducia, salienta que está embutida em sua projeção o aquecimento da demanda doméstica, que vem renovando a dinâmica das importações. Ele ressaltou também que outro fator que implica em sua projeção foi o fluxo positivo de aproximadamente US$ 10 bilhões nos primeiros três meses do ano. "É uma entrada agressiva", afirmou. Fonseca destacou que os fatores que têm levado à queda do dólar ante o real são de "maior permanência". Ele salientou que, a despeito da volatilidade internacional, os Estados Unidos estão longe de uma recessão e a economia global deve continuar a crescer; que os preços dos produtos exportáveis brasileiros continuam fortes; que o saldo da balança comercial deve ficar próximo de US$ 40 bilhões em 2007, e que as ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês) têm sido um canal de entrada de recursos externos. "Tudo isso sugere que a procura por ativos brasileiros continue se intensificando e acredito na continuidade do real apreciado porque prosseguem os choques positivos que a economia brasileira vem sofrendo nestes últimos três anos", considerou.