Dólar deve cair em breve abaixo de R$ 2,00 O dólar deve valer menos de R$ 2,00 em breve. Segundo economistas, não é possível fixar um prazo para que isso ocorra, mas não será surpresa ver a moeda americana num nível inferior a esse nos próximos meses, talvez semanas. A última vez em que o dólar custou menos do que R$ 2,00 foi em 16 de fevereiro de 2001, com cotação de R$ 1,99. ?É inevitável ficar abaixo dessa barreira, que é um limite meramente psicológico. É apenas um problema de tempo, mas que vai, vai?, disse o economista-chefe do banco WestLB, Roberto Padovani. ?Muito provavelmente, a moeda cairá ainda mais e vai furar esse nível. Se não fosse a atuação do Banco Central (BC), a taxa de câmbio já estaria num nível inferior?, concorda o economista da Rosenberg&Associados Fernando Fenólio. Em fevereiro passado, já havia a expectativa de que o real continuaria se valorizando e ficaria em torno dos R$ 2,00. Já naquela época, o BC vinha fazendo pesadas intervenções no mercado, que compensavam parcialmente a valorização da moeda, motivada pela liquidez internacional e forte entrada de recursos, tanto na conta de capitais quanto via exportações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.