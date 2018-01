Dólar deve seguir trajetória estável no curto prazo A trajetória de alta que o dólar sustentou durante todo o mês de novembro parece estar esgotada. Daqui até o final do ano, a cotação da moeda norte-americana deve ficar perto da estabilidade, alternando dias de alta e de baixa, sem se afastar muito do intervalo de R$ 2,15 a R$ 2,20, segundo esperam especialistas. Alguns consideram que as cotações possam se aproximar de R$ 2,10 em alguns momentos. Entre os especialistas é consenso que não houve alterações nos fundamentos que apreciaram a taxa de câmbio durante meses. Eles destacam o diferencial ainda grande entre o juro interno e o externo favorável à entrada de recursos para arbitragem, o saldo positivo da balança comercial e o cenário externo benéfico. Ao mesmo tempo, não vislumbram riscos sérios que possam alterar fluxo positivo de recursos no curto prazo, nem no ano que vem. A expectativa só não é de desvalorizações mais bruscas do dólar no curto prazo porque ninguém questiona a presença do Banco Central na ponta de compra, embora alguns avaliem que o fôlego da autoridade monetária está perto do fim. Para o operador de câmbio do banco Societé Générale, Haroldo Vasconcellos, o único risco que pode apresentar-se ao mercado cambial refere-se ao segundo mandato do presidente Lula. O especialista afirma que os investidores e analistas querem conhecer a política de gastos para os próximos anos. "Se houver medidas importantes para o controle dos gastos, será um sinal positivo, com queda do dólar. Se houver sinal de aumento de despesas pode haver um estresse e alta das cotações. Esse é o único risco para o mercado cambial hoje", disse. O consultor da Tendências, Nathan Blanche, diz que medidas pontuais - como as que devem surgir no pacote econômico esperado para os próximos dias - não vão alterar o quadro atual e acrescenta que somente reformas estruturais poderão vir a mudar a atual situação do mercado de câmbio e fazer a economia do País conseguir novos avanços.