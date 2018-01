Dólar devolve queda e opera estável, a R$ 2,147 O dólar comercial opera estável no início da segunda parte do pregão, anulando a desvalorização que apresentou durante o período da manhã. Às 14h33, a moeda, negociada no mercado interbancário, valia R$ 2,147, estável em relação ao encerramento dos negócios na sexta-feira. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar negociado à vista registrava alta de 0,05%, para R$ 2,147, na cotação máxima do dia, às 14h34. Enquanto isso, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, operava com ganho de 0,45%, aos 43.792 pontos. Se mantiver esse nível de alta até o fim do pregão, a Bolsa deve cravar novo recorde. O anterior, de quinta-feira, foi estabelecido aos 43.754 pontos. Hoje, o índice já oscilou entre a mínima estável e a máxima de +1,04%. O volume negociado é robusto, tendo somado até então R$ 3,27 bilhões, projetando para o final do dia o total de R$ 6,73 bilhões.