Dólar diminui ritmo de alta e Bovespa cai menos O dólar diminuiu no início desta tarde o ritmo de alta, após chegar a subir mais de 2% durante a manhã. Às 11h50, o dólar comercial negociado no mercado interbancário subia 1,17% (R$ 2,169). No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda avançava 1,17%, a R$ 2,168. No mercado de ações, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) recuava 0,97%, com o Índice Bovespa aos 39.822 pontos. Hoje é dia de vencimento do mercado de opções, evento que acontece mensalmente na bolsa.