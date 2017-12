Dólar dispara 3,67% e fecha em R$ 2,289 O dólar comercial (mercado interbancário) atingiu hoje sua maior variação desde 26 de maio de 2003. A moeda norte-americana subiu 3,67% e fechou valendo R$ 2,289. A segunda-feira foi de nervosismo no mercado desde a abertura, com os investidores antecipando uma possível migração de recursos de países emergentes para mercados considerados mais seguros, como o de títulos dos Estados Unidos. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista fechou em forte alta, de 4,17%, cotado a R$ 2,30. Assim como tem feito nos últimos dias, o Banco Central não comprou dólares no mercado interbancário, evitando pressionar ainda mais as cotações.