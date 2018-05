Dólar e euro sobem frente ao iene em reação a índices

"Conforme a economia dos EUA tem um desempenho melhor do que a Europa e o Japão, e à medida que o Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) mude sua política, o dólar está no começo de um rali de vários anos", comentou o estrategista Kit Juckes, do Société Générale.

Em reação ao fraco índice PMI da China, o dólar australiano chegou a cair a US$ 0,0110, antes de recuperar terreno.

No fim da tarde em Nova York, o euro estava cotado a US$ 1,3065, de US$ 1,3010 no fim da tarde da sexta-feira; o iene estava cotado a 99,68 por dólar, de 99,15 por dólar. Frente à moeda japonesa, o euro estava cotado a 130,16 ienes, de 129,07 ienes na sexta-feira; o franco suíço estava cotado a 0,9453 por dólar, de 0,9450 por dólar na sexta-feira, e a 1,2351 por euro, de 1,2293 por euro na sexta-feira; a libra estava cotada a US$ 1,5215, de US$ 1,5204. O dólar australiano estava cotado a US$ 0,9240, de US$ 0,9114. Fonte: Dow Jones Newswires.