Dólar é negociado a R$ 2,064; tendência é de baixa O dólar apresenta pequena valorização nos primeiros negócios fechados esta manhã no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. Às 9h27, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 2,064, alta de 0,22%. O primeiro contrato foi acertado no valor de R$ 2,0635 por dólar, alta de 0,19% em relação ao final da sessão ontem. No mercado interbancário de câmbio ainda não foi registrado nenhum negócio com dólar comercial, até este horário. O dólar comercial fechou ontem cotado a R$ 2,06, recuo de 0,10% no dia. Com uma situação aparentemente mais tranqüila no exterior, os mercado doméstico de câmbio deve registrar apenas pequenas oscilações da taxa nesta manhã. Há uma avaliação consensual de que o dólar está muito baixo, e isso deve limitar uma queda ainda maior da taxa, pelo menos por enquanto. O Banco Central, todo dia, está comprando dólares no mercado à vista, o que garante que a moeda não se desvalorize ainda mais. Porém, a tendência é mesmo a de baixa do dólar ante o real, por causa do fluxo positivo de recursos que ingressa no País. Por isso, os investidores monitoram de perto o saldo da balança comercial, eventuais captações realizadas no exterior, ou qualquer outro tipo de operação que possa trazer dólares ao País.