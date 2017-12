Dólar é negociado a R$ 2,115; Ibovespa opera estável O dólar comercial era negociado a R$ 2,115 às 12h10 no mercado à vista, alta de 0,14%. É a taxa mínima do dia registrada até este horário. A máxima até agora foi de R$ 2,124. No pregão da BM&F, o dólar também sai a R$ 2,115. Já o Ibovespa opera estável, com volume financeiro de R$ 326 milhões e 15.476 negócios. Desde a abertura do pregão às 11 horas, o Ibovespa oscilou entre a mínima de 39.071 pontos (-0,43%) e a máxima de 39.395 pontos (+0,40%).