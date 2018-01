Dólar é negociado a R$ 2,249 na abertura da BM&F O dólar foi negociado a R$ 2,249, alta de 0,72%, na primeira operação registrada hoje no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros. O mercado de câmbio opera hoje de acordo com o comportamento internacional e em compasso de espera pelo resultado da reunião do Federal Reserve (banco central americano), dia 29. Os analistas fecharam consenso em torno da idéia de que o juro básico dos EUA será elevado em 0,25 ponto porcentual e, por isso, os mercados têm conseguido vivenciar momentos de maior tranqüilidade. A volatilidade não foi embora, mas está menos acentuada do que nos momentos recentes de maior tensão e a perspectiva é que continue assim. Na Europa, as bolsas de valores operam em alta nesta manhã. Os índices futuros dos mercados acionários norte-americanos - Nasdaq e S&P - também indicam alta. As taxas de juros dos Treasuries (títulos do Tesouro americano) exibem pequenas quedas. Os analistas vão ficar de olho na agenda dos EUA, que pode definir a trajetória dos ativos meia hora depois do horário de abertura do pregão da BM&F. O único indicador econômico a sair nesta sexta-feira é o de encomendas de bens duráveis em maio, que o Departamento do Comércio dos EUA divulga às 9h30 (de Brasília). A mediana das previsões de 18 economistas ouvidos em pesquisa Dow Jones/CNBC é de queda de 0,5% em maio.