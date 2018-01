Dólar e petróleo pesam nas Bolsas de Nova York As bolsas norte-americanas abriram em forte queda nesta sexta-feira, com investidores encontrando um dólar extremamente fraco na volta do feriado de Ação de Graças, sinalizando perspectiva de desaquecimento da economia norte-americana. O euro atingiu o nível mais alto em um ano e meio em relação à moeda norte-americana e a libra esterlina, o mais elevado em quase dois anos. "Acredito que o movimento do dólar é usado por muitos operadores como desculpa para puxar os preços para baixo", disse um estrategista. O euro disparou até US$ 1,3110, o nível mais alto desde 2 de abril do ano passado, com especulações de alta do juro pelo Banco Central Europeu no começo do ano, além do aperto previsto para dezembro. Em contrapartida, o mercado continua comentando a possibilidade de o juro norte-americano ser cortado em 2007. A alta do petróleo também favorece as vendas, em meio à baixa liquidez do mercado, que fechará mais cedo, às 16 horas (de Brasília). Às 13h33 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,21%; o índice Nasdaq recuava 0,20% e o S7P 500 operava em baixa de 0,44%. Além do dólar, outro tema em Wall Street nesta sexta-feira, a chamada Black Friday, é o desempenho das varejistas, que, atipicamente, abriram suas portas ontem, oferecendo grandes descontos em vários itens. Neste feriado, a Federal Nacional do Varejo prevê aumento de 5% das vendas, em relação às do ano passado, para US$ 457,4 bilhões. A partir desta sexta-feira, está aberta a temporada de vendas de fim do ano. As varejistas podem garantir até 70% de suas vendas anuais em novembro e dezembro; algumas delas, até 50% dos lucros anuais. As informações são da Dow Jones.