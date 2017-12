Dólar encerra a R$ 2,130 com expectativa sobre IPCA O dólar comercial encerrou hoje cotado a R$ 2,130, em baixa de 0,19% pelo sexto dia consecutivo. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,126 e a máxima de R$ 2,138. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar caiu 0,14% e fechou a R$ 2,129. Segundo operadores, o mercado de câmbio operou hoje com os olhos voltados para a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial do governo brasileiro que baliza a meta de inflação, amanhã. Além disso, os investidores aguardam o número de vagas criadas de trabalho (o chamado payroll) nos Estados Unidos. A expectativa em torno do IPC se deve ao fato de que esse índice poderá indicar o rumo da Selic. Lá fora, o payroll também deverá apontar o caminho do juro básico norte-americano.